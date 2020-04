La cantante Cristina Barzi chiede il contributo di tutti per il suo video

Un gruppo di artisti sta ultimando il videoclip di Cristina Barzi, la cantante e performer residente tra Varese e Berlino che annuncia l’uscita del suo brano “E’ rosso per tutti”.

Il video è stato girato a Varese il 16 Febbraio 2020 e a causa del lockdown regionale le riprese sono state interrotte, ma Cristina non si è fermata e il video lo rende interattivo: chiunque voglia contribuire alla parte mancante con una foto o un breve video ne diventa parte. Entro il 10 maggio, i candidati possono inviare il materiale a questo link: www.cristinabarzi.com/wopusound

Il brano comunica il desiderio sempre più condiviso di unione e armonia tra i popoli di un pianeta ormai troppo ferito da guerre, sfruttamento indiscriminato di persone, flora e fauna ma che ha voglia di guarire, respirare, vivere e fiorire. Canzone dal messaggio semplice, diretto e accorato a tutti i potenti della terra, in cui si auspica un “grido potentissimo di gioia” per unire gli esseri umani e condividere globalmente la sorprendente creatività umana, soprattutto in questo periodo di distanziamento sociale che mette tutti alla prova, #lontanimavicini, #distantimauniti. La musica ci aiuta, la musica può vincere.

Gli arrangiamenti musicali sono stati realizzati a Berlino con il musicista argentino Carly Quiroz e il cantautore congolese Valentin Mufila che nel brano canta un solo in Lingala (lingua congolese di origine Bantu), tutti membri della band WOPU Sound tra cui Venant Ntiomo alle percussioni e Mario Macaluso al basso elettrico. Mixato da Cristiano Messina presso il 2Play Studio.

Il cast e lo staff multietnico accolti nelle proprietà del centro Gulliver e lo Spazio Kabum di Varese hanno offerto di cuore la loro presenza, insieme all’interpretazione del danzatore professionista italo-cileno Rahien Testa. Le riprese e la post produzione sono del filmaker Christian Verzino. Il makeup dell’artista visuale italo peruviano Gimmy Arevalo. Cristina Barzi e WOPU sound vi invitano a seguire il progetto sulle loro pagine Facebook e Instagram.

