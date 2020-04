La corsa della speranza della Bianca Garavaglia diventa virtuale

Domenica 26 aprile si sarebbe dovuta tenere la seconda edizione della “Corsa della Speranza” per le vie di Busto Arsizio, maratona non competitiva che l’associazione organizza per raccogliere fondi per la ricerca sui tumori pediatrici.

L’edizione 2019 aveva visto la partecipazione di ben 1.500 iscritti e, nei mesi scorsi, l’associazione Bianca Garavaglia stava preparando un’edizione speciale. Purtroppo come per tante altre manifestazioni, l’emergenza sanitaria in corso ha costretto gli organizzatori ad annullare l’evento e a rinviarlo a data da destinarsi.

Ma se sei tra coloro che il 26 aprile avrebbero corso, marciato o semplicemente camminato insieme a noi a sostegno dell’oncologia pediatrica, da oggi puoi ugualmente dare il tuo contributo e partecipare virtualmente alla maratona benefica.

Come? Con una piccola donazione (la stessa che avresti fatto per partecipare alla manifestazione) potrai ricevere direttamente a casa tua la nostra pratica borraccia in alluminio, il gadget ufficiale della Corsa della Speranza 2020!

Cosa aspetti? Scegli il tuo colore preferito tra il verde, il fucsia e il bianco e aggiudicati la borraccia in edizione limitata. Clicca qui per procedere alla donazione