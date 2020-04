L’altra scuola apre a tutti e riparte dal Caleidoscopio

Anche la scuola media parentale Makula di Varese rilancia la propria attività con quattro appuntamenti “per stare insieme, usare la fantasia, creare con materiali semplici, ascoltare musica dal vivo e giocare con le parole. A partire da oggi, lunedì 20 aprile con un caleidoscopio personale e collettivo tutto da costruire, ispirandosi a Munari e Brewster, con musiche dal vivo di Igor Orifici.

Gli incontri saranno aperti a tutti i bambini dai 7 anni e agli adulti che hanno vicino in tutto quattro, ogni lunedì dalle ore 17.30.

I posti sono limitatissimi: “Ci incontreremo in piccoli gruppi con la possibilità di interagire , di ritrovarsi per ascoltare lasceremo spazio al dialogo, all’ascolto di voci, di musica dal vivo, di parole, di racconti – spiegano i promotori – Per andare oltre usciremo con l’immaginazione, per aprire l’orizzonte e vagare. Incontreremo grandi personaggi e ci soffermeremo sui loro suggerimenti”.

L’idea è quella di condividere del tempo che non è da riempire “ma da usare per rispondere alle domande che i bambini, i ragazzi portano con sé in questo momento per fare insieme non sarà un intrattenimento”.

Il progetto si basa sui principi fondatori del lavoro di Makula: unicità, libertà di pensiero, potere della riflessione e della azione.

Per informazioni, maggiori dettagli sul progetto, per prenotare la partecipazione scrivere a makulavarese@gmail.com oppure 3403604398.