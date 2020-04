“L’officina delle fiabe” per genitori e bambini insieme

Sospeso dalle restrizioni per il coronavirus, il corso dell’Officina delle fiabe, pensato per genitori e bambini insieme prosegue su zoom. A darne notizia sono le promotrici dell’iniziativa, a partecipazione gratuita: la psicologa Giulia Antonellis e l’attrice e insegnante teatrale Arianna Rolandi.

“Pensiamo che soprattutto in questo momento può essere utile per i bambini inventare storie, che magari raccontino come stanno – spiegano – Faremo gli incontri da un’ora, perché crediamo che i bambini davanti allo schermo non possano reggere di più. Il lavoro sarà ancora più incentrato sul rapporto genitore e figlio e per questo motivo la presenza del genitore come intermediario sarà ancora più importante”.

Gli incontri saranno di venerdì, il 16 e 30 maggio e il 13 giugno, dalle ore 16 alle 17.

L’attività è indicata per bambini dagli 8 agli 11 anni.

L’idea è quella di mettere insieme teatro e psicologia per aiutare i bambini e i loro genitori a riconoscere, gestire ed esprimere le proprie emozioni, sottoposte a particolari stress in questi due mesi di isolamento forzato in famiglia. Il tutto attraverso il mondo delle fiabe, ricco di archetipi evocativi che colpiscono l’immaginario dei bambini.

Genitori e figli inventeranno la loro fiaba e i personaggi che la abitano. Tramite la fiaba il genitore aiuterà il bambino a vivere sulla propria pelle le storie basate su specifiche emozioni, a esprimerle tramite il proprio corpo e a dargli una forma grafica.

Per partecipare agli incontri contattare le promotrici scrivendo a 3314711415 oppure info@abclombardia.it.