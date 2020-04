Genitori e figli insieme, tra fiabe ed emozioni

Dopo la chiusura forzata dovuta al Covid-19, i progetti di teatro-psicologia per bambini dai 6 ai 10 anni, iniziati a febbraio e rivolti alla coppia genitori e figli, tutti insieme, si trasferiscono online. L’associazione organizzatrice ABC Lombardia e le docenti Giulia Antonellis, psicologa, e Arianna Rolandi, attrice e insegnante di teatro, credono che, ancora di più oggi, sia fondamentale supportare il dialogo tra i genitori e i figli tra le mura domestiche.

“I bambini chiusi in casa da due mesi – scrivono – hanno bisogno di mettere ordine e esprimere il mondo di emozioni che hanno dentro e grazie al gioco del teatro e tramite la fiaba gli verranno dati degli strumenti”. Il binomio teatro-psicologia, infatti, offre a ogni partecipante l’appoggio fisico e emotivo che un contesto, come le emozioni, necessita per arrivare alla sua ricerca più profonda.

La partecipazione all’iniziativa (promossa e patrocinata dal Comune di Varese) è aperta a tutte le famiglie ed è gratuita grazie ai contributi (finanziati da Regione Lombardia) e alle donazioni ottenute da ABC Lombardia onlus

Il progetti di teatro-psicologia attivati in questo quadro sono due: “Il paese delle emozioni”, per i bambini di 1^ e 2^ elementari, e “L’officina delle fiabe” per i bambini di 3^,4^,5^ elementare.

Entrambi i corsi consisteranno in tre incontri da un’ora, sulla piattaforma zoom nei pomeriggi di venerdì 16 e 30 maggio e 13 giugno (ore 14.30-15.30 emozioni e 16-17 fiabe).

Le iscrizioni saranno aperte fino al 13 maggio.

Per partecipare agli incontri contattare le promotrici scrivendo a 3314711415 oppure info@abclombardia.it.

IL PAESE DELLE EMOZIONI

Per genitori e bambini di 1^ e 2^ elementare

Il corso ha come obiettivo quello di imparare a riconoscere le emozioni, sentirle sul proprio corpo e esprimerle con mezzi artistici. In questo percorso si vuole guidare il genitore a una comunicazione emotiva efficace con il proprio figlio, tramite esperienze ludiche, dove sarà la guida per scoprire le varie emozioni fondamentali come rabbia, gioia, tristezza, paura.

L’OFFICINA DELLE FIABE

Per genitori e bambini di 3^,4^ e 5^ elementare

Il corso ha come obiettivo quello di imparare a conoscere, inventare e interpretare le fiabe. Genitori e figli inventeranno la loro fiaba e i personaggi che la abitano. Tramite la fiaba il genitore aiuterà il bambino a vivere sulla propria pelle le storie basate su specifiche emozioni, a esprimerle tramite il proprio corpo e a dargli una forma grafica.