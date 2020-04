Il mercato di Somma riaprirà a maggio

A differenza di molti mercati del Varesotto che stanno riaprendo nella settimana di fine aprile, quello di Somma Lombardo aspetterà l’inizio di maggio.

«Ci hanno chiesto quando riaprirà il mercato: non lo riapriremo questo giovedì», spiega il sindaco Stefano Bellaria, «perché le prescrizioni in vigore fino all’inizio della prossima settimana sono stringenti e per noi è importante coniugare il lento e graduale ritorno alla normalità con la sicurezza».

«Ci striamo attrezzando – continua – per poter riaprire giovedì 7 maggio, naturalmente solo con banchi alimentari, disponendoli in modo adeguato negli ampi spazi che ci sono nell’aria mercato, prevedendo un controllo degli accessi».

«Tutti abbiamo voglia di normalità, ma non dobbiamo permettere che tornino ad aumentare i contagi, questo è un messaggio fondamentale. Siamo tutti stanchi, ma è il momento di non mollare».