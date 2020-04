Pasqua con i tuoi tra musica, cucina e contest

Nel ricordavi di stare a casa vi portiamo virtualmente tra le note dei concerti, le meraviglie dell’arte e le ricette dei grandi chef.

METEO

Pasqua con il sole e temperature in rialzo. Un anticiclone proveniente dal Mediterraneo regalerà un bel weekend caldo e soleggiato – Leggi le previsioni

TRIDUO PASQUALE

S. PASQUA – Il centro dell’anno liturgico: come seguirlo on line. Comincia giovedì il Triduo pasquale, il tempo al centro dell’anno liturgico cattolico che culmina con la Pasqua. Tutti i supporti per affrontarlo al meglio anche in questa emergenza – Come seguire

MUSICA

I concerti da casa di Lorenzo Bertocchini. Gli spettatori? “Mezzo mondo”. Il cantautore varesino da 29 giorni alle 17 si esibisce in diretta dalla sua pagina facebook. L’appuntamento è atteso dal suo pubblico di fedelissimi ma non solo. Ecco cosa propone

“Chicchi di riso”, nuovo video rap che esalta le bellezze di Varese. “Onde pt.2” è il nuovo singolo del rapper varesino Giovanni Satta che nel 2017 ha dato vita al progetto “Chicchi di Riso”. Nel video le immagini dal lago a Villa Mylus fino alla cima del Campo dei Fiori – Guarda il video

Le tante maschere dei PAY, il video girato in quarantena. Mr. Grankio, il cantante della storica band, presenta il video girato in solitaria del brano “La mia ragazza è in coma”, tratto dall’ultimo lavoro discografico “Va proprio tutto bene” – guarda il video

CUCINA

Cucina in quarantena: quattro chiacchiere con i “due Davide” di Masterchef. Da come passano la quarantena a cosa manca loro del varesotto, dai progetti futuri alle ricette di Pasqua. Si è parlato un po’ di tutto nella diretta con due protagonisti varesini di uno dei più amati programmi della tivù – Guarda l’intervista

Se vi siete persi la pasta alla Carbonara “scientifica” di Dario Bressanini ve la riproponiamo per il in menù pasquale – Leggi l’articolo

CONTEST E CONCORSI

CONTEST – “I colori”: terza sfida fotografica dai balconi. Il Parco del Lura propone sfide fotografiche a bambini e famiglie. Dal 6 al 11 aprile il tema del contest è “i colori”, colti dai balconi di casa – Come partecipare

CONCORSI – “Poesie, racconti, disegni e vignette di pace”, al via il concorso. Gli interessati possono partecipare inviando i loro elaborati entro il 10 ottobre 2020 – Leggi l’articolo

VIAGGI

CINA – Nel profumo di caffè dello Yunnan. Seconda parte. In questa seconda puntata del documentario di Giancarlo Samaritani e Silvia Minella, affronteremo un viaggio tra le piantagioni ed i coltivatori di caffè dello Yunnan – Leggi l’articolo

ARTE

GALLARATE – Il Maga regala in anteprima l’e-book del catalogo di Arcangelo. L’e-book pdf del volume, realizzato da SEA e pubblicato da Skira, è disponibile da domenica 12 aprile 2020 sul sito del museo – Leggi l’articolo

GORNATE OLONA – Un giro virtuale al Monastero di Torba. Daniela Bruno, responsabile degli Affari Culturali ci porta nel bene Unesco – Leggi l’articolo

TECNOLOGIA

Ebook, Prime Video e quotidiani gratuiti: “solidarietà digitale per combattere il Coronavirus”. Servizi di informazione, e-learning e smart working resi gratuiti dalle aziende per chi abita nelle zone lombarde e delle altre province per ridurre al minimo gli spostamenti: si tratta di “Solidarietà digitale” l’iniziativa della ministra Paola Pisano – Leggi l’articolo

LETTURA

Il “fumetto gratis del giorno” ci porta a Venezia. Il Museo d’Arte Orientale di Venezia è il protagonista della storia a fumetti oggi gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, firmata dal fumettista italiano Marco Galli – Leggi l’articolo

CONCERTI LIVE