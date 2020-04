La pasta alla Carbonara “scientifica” di Dario Bressanini

Nel Carbonara day 2020, la vera ricetta della pasta alla carbonara ve la facciamo raccontare…da un chimico:

A spiegarla infatti è Dario Bressanini, ricercatore all’università dell’Insubria e divulgatore scientifico notissimo sui social.

Bressanini è famoso infatti per il suo blog “Scienza in cucina” e per il canale You Tube a suo nome, che conta ben 425mila iscritti.

Tra i suoi video si scoprono le verità su molti cibi “alla moda” e si trovano anche le versioni “scientifiche” di molte ricette: tra le altre si può trovare anche quella del limoncello, della meringa e della bistecca.