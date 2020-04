Punti luminosi nel cielo: è il”corteo” di Starlink

In tanti ce li avete segnalati: puntini luminosi che viaggiano in fila nel cielo.

Sono i satelliti di Starlink, un progetto di connessione Internet via satellite sviluppato dal produttore aerospaziale americano SpaceX (la compagnia spaziale di Elon Musk) basato sul dispiegamento di una costellazione di diverse migliaia di satelliti per telecomunicazioni posizionati in un’orbita terrestre bassa.