Sacro Monte e le cappelle deserti

La via delle cappelle è uno dei luoghi preferiti per passeggiare in mezzo alla natura e all’arte. Nel momento della stretta per combattere la diffusione del coronavirus il comune aveva scelto di chiudere ogni accesso. Una scelta dura e motivata dalla gran quantità di persone che andavano lì per poi salire a Sacro Monte.

Siamo saliti lungo il cammino che porta al santuario e al borgo per vedere come stava andando. Come per settimana scorsa nel centro della città, lo splendido paesaggio portava con sé anche una sensazione strana. È la natura con il vento e il canto degli uccelli a farsi sentire. Per il resto un silenzio incredibile. Lungo la strada nessuno.

Solo a Sacro Monte si sentiva il rumore in lontananza di una motosega e alcune musiche da qualche casa delle poche decine di residenti.

La regola di non andare a camminare è rispettata. Almeno in questa domenica delle palme con una temperatura più che mite e con un sole caldo, le persone sono restate a casa.

La basilica era aperta e il fascio di rami di ulivo era di fianco all’altare, in attesa di qualcuno che li prendesse, ma resteranno lì con tutta probabilità.