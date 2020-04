Solbiate Olona registra il quinto caso di Coronavirus

L’Amministrazione comunale di Solbiate Olona ha comunicato il quinto caso positivo al Covid-19 registrato in paese. Con una nota sul sito del Comune, è stato infatti reso noto che:”Dobbiamo registrare un quinto caso di contagio da Coronavirus nel nostro Comune. Al nostro concittadino e ai suoi cari va tutto l’augurio della comunità solbiatese per una pronta e piena guarigione. Ciò dimostra, nonostante i trend degli ultimi giorni, che l’emergenza non è ancora finita. Quindi continuiamo a rimanere in casa, ad uscire solo quando è strettamente necessario, uno alla volta coprendoci bocca e naso; manteniamoci sempre a un metro dagli altri e non assembriamoci; seguiamo sempre le prescrizioni igienico-sanitarie”.

Un’esortazione, dunque, a tutti i cittadini a continuare a rispettare le normative ministeriali. Si tratta di una fase delicata, ma Solbiate è aiutata anche dalla grande solidarietà che sta caratterizzando il paese in questo momento difficile e che dà vita a iniziative di ampio respiro che coinvolgono la popolazione e gli esercenti locali.