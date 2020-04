Torna il mercato di Arcisate: “Un piccolo segnale verso la normalità”

Domani, giovedì 30 aprile, torna il mercato di Arcisate, uno dei più antichi ed apprezzati della Valceresio.

Lo annunciato questa mattina il sindaco Gianluca Cavalluzzi. «L’amministrazione ha voluto recepire immediatamente le disposizioni di Regione Lombardia e ha deciso di dare un piccolo segnale di ritorno alla normalità. Sempre e comunque con le dovute e necessarie cautele. Questo non significa che dovremo approfittare di questa opportunità per fare una passeggiata. Il mercato, al pari di qualsiasi altra attività commerciale alimentare, è a disposizione solo ed esclusivamente per l’approvvigionamento di generi alimentari».

Una decisione che guarda anche a chi, con il mercato, ci lavora: «È giusto dare a tutti, piccoli commercianti e produttori locali, la possibilità di tornare ad offrire i propri prodotti», dice il sindaco.

Il mercato, per ora, sarà in forma ridotta (ma con orario regolare, dalle 8 alle 13) , con la presenza di bancarelle solo del settore alimentare, e si dovranno osservare attentamente le regole studiate per evitare assembramenti e un’eccessiva vicinanza tra le persone.

Tutta l’area del mercato sarà delimitata in modo chiaro e visibile e l’ingresso non sarà libero. Gli accessi verranno contingentati in modo scrupoloso e gestiti da un unico varco di ingresso e da un unico varco d’uscita. Si potrà accedere dal varco posto a fianco del circolino della banda di Arcisate e sarà vietato accedere all’area da altri punti.

A sorvegliare il corretto svolgimento della nuova organizzazione ci saranno gli agenti della Polizia locale e volontari della Protezione civile, che presidieranno i varchi e l’intera area del mercato.

Ma le regole non finiscono qui. Sarà consentito l’accesso all’area del mercato ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di 14 anni, disabili o anziani. Ai cittadini sarà consentito l’accesso all’area del mercato previa misurazione della temperatura corporea e in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° il cittadino verrà invitato a ritornare a casa e a contattare il proprio medico curante.

Tutti dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina protettiva e dovranno mantenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.