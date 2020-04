Un convegno on line per scoprire come accedere ai fondi statali

“Garanzia pubblica e credito bancario: ripartire dalla finanza ai tempi del Covid-19”. È il titolo del convegno online gratuito organizzato da AscomFidi Confcommercio Varese, in programma venerdì 24 aprile dalle 15 alle 17.

«Il successo di partecipazione al primo appuntamento online dello scorso 7 aprile», spiega il presidente della cooperativa di garanzia, Attilio Aimetti, «ci ha spinti a promuovere un secondo convegno, anche e soprattutto alla luce delle ulteriori novità di carattere finanziario introdotte con gli ultimi DCPM. Rinnoviamo insomma il nostro impegno a stare vicini a commercianti e imprese che stanno attraversando un momento difficilissimo, pieno di punti interrogativi e di incertezze sul loro futuro. AscomFidi e Confcommercio stanno mettendo in campo tutti i supporti e le professionalità a nostra disposizione per affrontare questo periodo di lockdown e il post emergenza sanitaria».

Il nuovo convegno si inserisce nel programma dei corsi di formazione online gratuiti organizzati da Uniascom Varese e dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno): le lezioni in videoconferenza in tre settimane hanno registrato oltre 4.000 iscrizioni.

Anche questa volta verrà aperto un dialogo diretto con gli operatori finanziari del territorio: con Cerved Finline si affronterà la questione della garanzia pubblica a sostegno della liquidità aziendale, entrando nel merito delle modalità di accesso dei finanziamenti previsti dallo Stato; mentre con Intesa Sanpaolo ci si soffermerà sulla “nuova finanza per l’impresa”, con un particolare focus legato alle iniziative concordate con il sistema Confcommercio.

«Prima e dopo il convegno», ricorda il presidente Aimetti, «per qualsiasi esigenza e necessità è possibile contattarci all’indirizzo di posta elettronica info@ascomfidi.varese.it: risponderemo in tempi rapidissimi perché in questo momento, più che mai, AscomFidiVareseCè».

Relatore e moderatore dell’evento, aperto anche ai non associati, sarà Claudio Verderio (Direttore AscomFidi Varese). Il convegno verrà trasmesso attraverso la piattaforma ZOOM e potrà essere seguito da personal computer, tablet e smartphone. Per partecipare è necessaria l’iscrizione attraverso questo link.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

“Garanzia pubblica e credito bancario. Ripartire dalla finanza ai tempi del Covid-19”

Venerdì 24 aprile (ore 15-17):

Temi:

1) La garanzia pubblica a sostegno della liquidità aziendale: a) Panoramica generale sulle misure di intervento previste dall’art.13 D.L. 08 aprile 2020 n.23; b) Garanzia al 100% sui finanziamenti fino a 25.000 euro: procedure ed automatismi di intervento; c) Rifinanziamento delle posizioni bancarie in essere: nuove opportunità; d) Il ruolo dei Confidi nell’accesso e nell’ampliamento della garanzia pubblica.

Relatore Roberta Artusio (responsabile operations Cerved Finline)

2) Nuova finanza per l’impresa. Le soluzioni offerte da Intesa Sanpaolo: a) Interventi a sostegno dello smart working, soluzioni assicurative per la tutela sanitaria degli operatori aziendali; b) Sospensione delle rate dei finanziamenti in essere; c) Nuove linee di credito destinate alle imprese; d) Iniziative concordate con il sistema Confcommercio.

Relatore Roberta Benedicenti, direttore commerciale retail Lombardia Intesa Sanpaolo

A seguire spazio per le domande e gli interventi da parte del pubblico collegato in videoconferenza.