“Vola” a 157 km orari dove il limite è di 80: sequestrati auto e patente

Una bravata costata cara ad un italiano 50enne, domiciliato nel Canton Ticino, che domenica pomeriggio è stato fermato dalla Polizia cantonale impegnata in un controllo della velocità in via Monte Ceneri, nel comune di Cadenazzo, nel distretto di Bellinzona.

Intercettato mentre sfrecciava ad una velocità di 157 chilometri orari dove il limite è di 80, l’uomo è stato denunciato al Ministero Pubblico quale pirata della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e gli sono state sequestrate auto e patente.