A-1, il programma delle chiusure notturne

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori sulla rete di competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, come di seguito indicato:

–dalle 22:00 di venerdì 15 alle 6:00 di sabato 16 maggio sarà chiuso, per chi proviene da Milano, l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano;

–dalle 22:00 di sabato 16 alle 6:00 di domenica 17 maggio e nelle due notti consecutive di lunedì 18 e martedì 19 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano;

–nelle due notti consecutive di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio, con orario 22:00-6:00 sarà chiuso, per chi proviene da Milano, l’allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano: uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700, percorrere la SP164 e la SP412 con ingresso sulla A50, allo svincolo Val Tidone.

In ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso la stazione di Melegnano;

per chi proviene da Bologna: si consiglia di procedere sulla A1 verso Milano, uscire allo svincolo di San Giuliano Milanese, al km 2+700 e rientrare dallo stesso, verso Bologna, per poi immettersi sulla A50.