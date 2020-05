Per bambini e ragazzi il prestito è solo su prenotazione

Nel fine settimana, ma solo di venerdì, riapre anche la Biblioteca dei Ragazzi “Gianni Rodari” di Varese, sotto i portici di via Cairoli, a Biumo Inferiore. Ma con modalità molto ridotte.

“In questa prima fase saremo aperti esclusivamente per la restituzione dei libri e dei DVD in prestito, nelle giornate di venerdì 29 maggio e venerdì 5 giugno al mattino dalle 9.30 alle 12.45 e nel pomeriggio dalle ore 14 alle 17.45.

Per il ritiro di nuovi libri e DVD invece bisognerà effettuare la prenotazione via mail all’indirizzo biblioteca.ragazzi@comune.varese.it. Dopo aver effettuato la ricerca dei titoli le bibliotecarie contatteranno l’utente per concordare il ritiro.

“Al momento le misure di sicurezza non consentono di aprire subito al pubblico le sale – si legge nella comunicazione inoltrata ai tesserati – Vi chiediamo di avere ancora un po’ di pazienza e vi aggiorneremo per comunicarvi le aperture delle successive settimane di giugno”.

Per maggiori informazioni contattare la Biblioteca civica di via Sacco al numero 0332 255273.