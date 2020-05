In barca sì, ma attenzione alle regole

Con la “fase 2” è di nuovo possibile salire a bordo della propria imbarcazione (per chi ne ha una) e navigare sui laghi del Varesotto e di tutta la Lombardia. Ci sono però delle limitazioni importanti, e proprio per evitare brutte sorprese a chi, dopo così tanto tempo, è di nuovo pronto a solcare le acque, l’Autorità di bacino lacuale dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese ha pubblicato alcune precisazioni riguardo l’ordinanza emanata dalla Regione Lombardia.

In particolare, è autorizzata la navigazione a bordo di imbarcazioni private, ma solamente per gli spostamenti motivati previsti nel decreto del 26 aprile. Si può quindi navigare sul lago per svolgere attività motorie e sportive, come ad esempio pesca e immersioni subacquee. Non si può invece fare delle gite in barca semplicemente per godersi una giornata di sole, dal momento che sono vietate tutte le attività ludiche e ricreative.

È possibile trasportare la propria barca in auto verso l’ormeggio o il cantiere nautico, senza però attraversare i confini della propria regione. Non è permesso invece noleggiare una barca da diporto, né tanto meno una imbarcazione completa di conducente ed equipaggio.

La pesca sportiva e amatoriale, come anticipato, è autorizzata ma solamente se esercitata individualmente e nel rispetto delle norme di distanziamento.