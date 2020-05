A Biandronno il virus si affronta coi Beatles

Il Coronavirus ha bloccato alle lezioni, ma l’Accademia sant’Agostino non rinuncia alla musica. Chi dal soggiorno, chi dalla sala pranzo, o chi ha preferito la camera da letto, i musicisti dell’associazione di Biandronno (ma con sedi anche a Malnate e ad Angera) hanno suonato “Let it be” dei Beatles. 21 registrazioni diverse unite poi in un unico video. Un vero e proprio concerto viruale pubblicato sul canale YouTube dell’Accademia domenica 17 maggio.

La canzone non è stata scelta a caso. Singolo pubblicato nel 1970, nel 2020 “Let it be” ha infatti compiuto i suoi primi 50 anni.