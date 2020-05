In Canton Ticino lo stato di necessità prosegue fino alla fine di giugno

Il Canton Ticino ha deciso di prorogare lo Stato di necessità fino a fine giugno.

Lo ha comunicato il presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi nella conferenza stampa di oggi pomeriggio da Bellinzona.

«Il motivo – ha detto Gobbi – è la necessità di tenere ancora alta la guardia».

Questa decisione va di pari passo con la volontà di continuare sulla strada del ritorno alla normalità, seppure con tutte le precauzioni necessarie. Nella conferenza stampa, infatti, è stato presentato anche il depliant “Bentornati in Ticino! Distanti e responsabili anche in vacanza“, che contiene raccomandazioni di sicurezza per i turisti attesi in Ticino per il fine settimana dell’Ascensione.

Nel volantino – che sarà distribuito nelle prossime ore in tutto il Canton Ticino – si ricordano le misure di sicurezza da adottare per una vacanza sicura: dal mantenimento delle distanze all’igiene delle mani, dall’uso della mascherina se le distanze non sono garantite all’importanza di rispettare le direttive di alberghi, ristoranti e altri luoghi pubblici, oltre al divieto di assembramento per più di 5 persone.