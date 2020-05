Il coronavirus colpisce la comunità religiosa Orelia

Sei suore ricoverate in ospedale e per una non c’è stato nulla da fare. Sono giorni difficili anche nella comunità religiosa intitolata a Suor Orelia a Varese. Il virus si è diffuso nella residenza che ospita le sorelle, circa una trentina. Il primo caso risale a qualche giorno fa: « Abbiamo chiamato il 118 perché faceva fatica a respirare a aveva la febbre alta – racconta la madre superiora suor Giuliana – Quando è arrivata in ospedale e le hanno fatto il tampone, abbiamo scoperto che èera positiva. Così noi ci siamo messe tutte in isolamento, nelle nostre camere. Purtroppo, però, abbiamo registrato altri 5 casi. Una sorella è morta e una sta molto molto male. Le altre stanno reagendo bene».

Le religiose colpite dal coronavirus hanno tutte oltre 90 anni: « Purtroppo ormai siamo poche e non riusciamo a prenderci cura a sufficienza delle nostre sorelle anziane – spiega la superiorea- così ci aiuta una cooperativa di infermieri».

L’isolamento nella comunità è rigido: « Ognuno sta nella propria camera e io e la mia vice passiamo a distribuire i pasti. Le messe e le preghiere le seguiamo alla radio. Per ora stiamo bene: abbiamo chiesto ad Ats i tamponi ma non ce li hanno dati»

La comunità è attigua a quella dell’istituto scolastico Maria Ausiliatrice che, invece, non ha alcun caso: « Siamo due realtà distinte anche se siamo vicine – sottolinea la direttrice della scuola Suor Gemma – siamo completamente staccate con ingressi e locali che nulla hanno in comune. La nostra comunità educante sta bene. Ci tengo a precisarlo per evitare confusione».