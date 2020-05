Sette kg di cocaina in auto, pregiudicato romano incappa nei controlli covid

Sorpreso a viaggiare da Roma a Legnano con 7 chili e 300 grammi di cocaina nascosti nel vano della ruota di scorta: un uomo è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Legnano durante un controllo sul viale Cadorna nel pomeriggio di giovedì 21 maggio e a valle delle verifiche dei militari, insospettiti dalle giustificazioni evasive sullo spostamento, è stato arrestato per detenzioni a fini di spaccio.

Dopo essere stato fermato dai carabinieri l’automobilista, alla richiesta del motivo per cui si trovava a Legnano essendo vietati ancora gli spostamenti tra Regioni, si è giustificato affermando di essere stato da un’amica. Dal momento che non ha saputo fornire indicazioni e dettagli, i militari hanno deciso di svolgere alcune verifiche e da un primo controllo è emerso che l’uomo, residente a Roma, era pregiudicato per reati per droga e i documenti dell’auto erano intestati ad un altro soggetto. A seguito della perquisizione, i militari hanno trovato 590 euro in contanti (di cui l’uomo non è riuscito a giustificare il possesso essendo disoccupato) e tre banconote da 50 euro false. L’uomo è stato, quindi, accompagnato nella caserma di via Guerciotti per ulteriori controlli.

I carabinieri hanno notato inoltre un’anomalia nel vano contenente la ruota di scorta, che sembrava modificato essendo molto piú alto del normale e molto più largo rispetto alla ruota. I militari quindi hanno chiesto il supporto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Malpensa per verificare l’eventuale presenza di sostanza stupefacente all’interno dell’auto, dal momento che l’uomo aveva precedenti specifici per spaccio. I cani hanno fiutato la droga, trovata all’interno di un doppio fondo ricavato nel vano portabagagli apribile elettronicamente abbassando i sedili. Nel nascondiglio sono stati rinvenuti 7 chili e 300 grammi di cocaina suddivisi in sette panetti.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e portato nella casa circondariale di Busto Arsizio, dov’è a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.