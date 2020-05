Da venerdì riapre la biblioteca di Castellanza. Ecco le regole per accedere

La Biblioteca di Castellanza riapre venerdì 22 maggio al pomeriggio con il consueto orario: da martedì a sabato 9:30-12:30 / 14:30-18:30. L’emergenza sanitaria in corso e gli sviluppi epidemiologici in definizione stanno impegnando le biblioteche, come tutti i luoghi di cultura aperti al pubblico, alla realizzazione di procedure funzionali all’offerta di servizi sicuri sia per i cittadini e sia per il personale. La riorganizzazione prevede procedure finalizzate a conciliare la necessaria prevenzione della diffusione del contagio con il diritto alla lettura, all’approfondimento, alla cultura, allo svago.

Come sarà possibile utilizzare la Biblioteca civica?

E’ a disposizione per il prestito tutto il patrimonio della Biblioteca Civica; mentre l’interprestito dei libri che provengono da altre Biblioteche della Provincia per il momento è sospeso per motivi di sicurezza.

Occorre prenotare i libri presenti nella biblioteca di Castellanza tramite telefono (0331.503696), via email (biblioteca@comune.castellanza.va.it) e sui canali social. Il patrimonio è accessibile per le prenotazioni online sulla biblioteca di Castellanza, dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

In risposta alla prenotazione i bibliotecari indicano il giorno e l’ora per il ritiro presso la biblioteca, in modo da non determinare assembramenti e attese all’esterno della Biblioteca.

Gli Utenti, infatti, potranno entrare, uno per volta, muniti di mascherina per restituire e/o ritirare i libri.

Quanti libri posso prendere? Quanto dura il prestito?

In via eccezionale, dato il contesto, la Rete bibliotecaria ha modificato temporaneamente i termini di servizio con queste modalità:

· la scadenza di prestiti in corso degli Utenti viene prolungata automaticamente sino al 30 giugno

· si sospende l’invio dei solleciti sino al 30 giugno

· viene aumentato il numero di documenti prestabili a 10 libri + 10 multimediali

· viene aumentato il numero delle prenotazioni da OPAC a 10 libri + 10 multimediali

· il prestito del materiale multimediale è portato a 30 giorni

Come posso restituire i libri?

Anche per la restituzione si chiede agli utenti possibilmente di prenotarsi con un appuntamento per non trovarsi nella spiacevole situazione di rimanere in attesa fuori della Biblioteca.

Ci sono rischi di contrarre il virus nel maneggiare i libri della Biblioteca civica?

I documenti restituiti o consegnati per il prestito sono sanificati e trattati secondo le indicazioni della Linee guida delle organizzazioni bibliotecarie internazionali che prevedono la consegna da parte degli Utenti in contenitori che verranno stoccati in appositi locali aerati per un periodo di quarantena di 72 ore (tre giorni). I libri consegnati in prestito verranno igienizzati con prodotti specifici.

Posso fermarmi in biblioteca a consultare i libri, girare per gli scaffali, leggere il giornale?

Per il momento non è possibile accedere agli scaffali, sostare per lo studio, la consultazione e la lettura di giornali e periodici.

Ho bisogno di aiuto per il mio studio, la ricerca per l’esame di maturità

Occorre telefonare al bibliotecario che svolgerà il servizio di reference nei tempi che verranno concordati con l’Utente.

Posso venire con mio figlio a ritirare i libri? Posso venire anche se non mi sono prenotato?

L’ingresso è consentito ad una persona alla volta oppure ad un adulto con minore, muniti di mascherina se maggiore di 6 anni

La prenotazione serve per evitare code, attese e assembramenti. Se non ci sono persone in attesa si può restituire o chiedere volumi presenti in sede. Se ci sono persone in attesa occorre aspettare finché non sono finiti gli appuntamenti.

La Biblioteca di Castellanza dispone di più di 40.000 volumi la maggior parte destinati al prestito. Sicuramente ci sono dei libri o dvd che potranno interessarVi.

Contatti:

tel. 0331 5036969

Email biblioteca@comune.castellanza.va.it

Sito: www.comune.castellanza.va.it

Fb / YT / Instagram

Biblioteca Civica Castellanza