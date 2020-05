“Dal Dono alla Vita”, Admo e Ail si raccontano

“Dal dono alla vita”, il titolo di un incontro che è anche la mission di due associazioni come Admo e Ail che da anni si battono per diffondere la cultura della donazione del midollo osseo e sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie, dei linfomi e del mieloma.

«Il Comune di Varese con tutte le sue istituzioni ci ha donato la possibilità di poter raccontare la mission delle nostre associazioni di volontariato – spiega Fabrizio Picarelli, referente di Varese per Admo -. L’Associazione Donatori Midollo Osseo Lombardia Onlus e AIL (Associazione Italia per la lotta alla Leucemia) grazie ad un evento online si sono presentate al pubblico collegato live la sera di giovedì 14 maggio. Attraverso testimonianze di un donatore e un trapiantato di midollo osseo, hanno raccontato l’operato delle associazioni e l’importanza della donazione di midollo osseo, unica speranza per sopravvivere a molte forme di leucemie».

«Ringraziamo nuovamente il sindaco di Varese Davide Galimberti, l’assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari e il consigliere comunale Maria Paola Cocchiere per la piacevole serata, anche se dietro a dei monitor – prosegue Picarelli -. Admo Varese anche in questo brutto periodo prosegue le proprie attività supportando un’altra associazione, i City Angels. Grazie ai molti sostenitori che hanno acquistato le colombe Admo della campagna regionale “Fai Volare una colomba” siamo riusciti a consegnare altre colombe a favore dei senzatetto ospiti della struttura gestita dai City Angels. Il nostro incontro online è stato intitolato “Dal Dono alla Vita”: un messaggio forte, perché la vita va goduta sempre al meglio, anche grazie agli altri».