Da domani il mercato di Arcisate torna con tutti i banchi, anche non alimentari

(Immagine di repertorio) – Il ritorno alla normalità passa anche da un paio di scarpe o una maglietta nuova. E ad Arcisate da domani, giovedì 21 maggio, il ritorno del mercato nella sua formula tradizionale, con banchi alimentari e non alimentari, è un nuovo passo per lasciarsi alle spalle il difficile periodo del lockdown.

Sempre, ovviamente, con la massima prudenza. Per l’accesso al mercato, permangono infatti alcune delle regole applicate nelle scorse settimane.

L’ingresso all’area del mercato non sarà libero, e gli accessi verranno contingentati in modo scrupoloso e gestiti da un unico varco di ingresso posto in via Roma e da due varchi d’uscita posti in piazza dei Filarmonici.

Tutta l’area del mercato sarà delimitata in modo chiaro e visibile. I varchi e l’area del mercato, saranno presidiati da agenti della Polizia locale e dai volontari della Protezione civile.

I cittadini dovranno essere dotati obbligatoriamente di mascherina protettiva e mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone.

«Confidiamo nella collaborazione di tutti – è l’invito del sindaco Gianluca Cavalluzzi – Abbiamo bisogno di tornare alla normalità ma facciamolo nel pieno rispetto delle regole».