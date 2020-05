Donate alle pediatrie le “Mascherine del Sorriso”

A seguito dell’emergenza COVID19 anche i bambini devono portare la mascherina.

Galleria fotografica Mascherina per amica 4 di 9

Il Ponte del Sorriso, raccogliendo le considerazioni dei Direttori dei reparti pediatrici sulla difficoltà nel far coprire parte del volto a un bambino, ha dato vita ad un progetto “Una mascherina per amica”.

Usando la creatività e la fantasia che ogni giorno mette in campo con i bambini ammalati, ha direttamente confezionato, attraverso collaboratori e volontari, delle allegre cover per mascherine chirurgiche, raffiguranti i personaggi dei cartoni e delle fiabe più conosciuti dai bambini.

I piccoli saranno così invogliati a proteggersi in modo giocoso perché potranno trasformarsi di volta in volta in Batman o Superman, in Titti o Topolino, in Frozen o Paperina. La mascherina verrà poi regalata al bambino, diventando così anche un simbolico premio per la sua pazienza.

Si tratta di mascherine uniche, realizzate una per una ritagliando dai tessuti il personaggio che caratterizza la mascherina stessa.

Grazie alla generosità del gruppo musicale Fumetti Furbetti e alla Proloco di Varese con l’iniziativa “Dolce solidarietà”, che hanno contribuito per 100 mascherine ciascuno, Il Ponte del Sorriso ha potuto così consegnare le prime 200 mascherine all’Ospedale Del Ponte.

Altre 50 sono state recapitate a Cittiglio e altrettante a Tradate. La dotazione verrà poi costantemente integrata da Il Ponte del Sorriso.

Alla consegna erano presenti il dr. Ivan Mazzoleni, Direttore Sociosanitario dell’ASST Settelaghi ed il prof. Massimo Agosti, Direttore del Dipartimento donna e bambino, che hanno espresso i loro sentito ringraziamento per la bella iniziativa.

A giorni partirà anche una lotteria benefica, promossa dall’associazione Asd Bidone che, per l’occasione, diventerà Il Bidone del Sorriso, per sostenere la fornitura di mascherine nei prossimi mesi.

Per chi lo volesse è possibile anche prenotare le mascherine per i propri bambini e contribuire al progetto

www.ilpontedelsorriso.com

oppure

www.facebook.com/ilpontedelsorriso

per informazioni e visionare i personaggi.