Forti piogge in arrivo a ridosso dei rilievi

L’alta pressione africana che ha portato fino a ieri temperature quasi estive, si sposta verso est e il tempo sul Nord Italia sarà influenzato dalla formazione di una vasta area depressionaria sull’Iberia che spingerà correnti umide meridionali verso la barriera alpina. Il tempo perturbato per la prima parte della settimana.

Secondo le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino nella notte tra domenica e lunedì e nella mattinata di lunedì possibili piogge intense a ridosso dei rilievi, localmente temporalesche.

Le piogge cominceranno nella tarda serata di domenica 10 maggio, con temperature massime in calo. Lunedì si preannuncia una giornata grigia, con piogge diffuse fin dalla notte, localmente intense a ridosso dei rilievi e in attenuazione in serata. Possibili temporali. Neve sulle Alpi oltre 2300 m. Sulla bassa padana piogge più deboli e rare schiarite.

Martedì 12 maggio al mattino nuvolosità variabile e qualche schiarita soprattutto sulla pianura. Nel pomeriggio molto nuvoloso e qualche pioggia o temporale. Temperature massime in rialzo. Limite neve verso 2300 m.

Mercoledì 13 maggio molto nuvoloso con ancora alcune piogge o temporali sul Piemonte, Alpi e Prealpi. In pianura precipitazioni più rare e schiarite. Giovedì 14 maggio in parte soleggiato con nuvolosità variabile. Rare piogge o rovesci.