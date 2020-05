Gallipoli: quali sono le 7 spiagge più belle

È finalmente arrivato il momento tanto atteso di organizzare le vacanze estive e godervi un po’ di meritato riposo. Un’ottima idea potrebbe essere organizzare le vacanze a Gallipoli in case in affitto per trascorrere meravigliose giornate al mare in una delle tante spiagge della zona. Per aiutarvi a trovare i punti più belli, questa è una lista che elenca le sette spiagge che non potete perdere nei dintorni di Gallipoli

1. Baia Verde

Una delle spiagge più belle mi dintorni di Gallipoli si chiama Baia Verde. È un posto per il relax durante il giorno e per il divertimento di sera grazie tanti stabilimenti balneari che organizzano aperitivi e beach party. Questa spiaggia si trova a soli 10 minuti da Gallipoli; con il suo mare color smeraldo è perfetta se siete alla ricerca della movida salentina.

2. Rivabella

A pochi chilometri a sud dal centro di Gallipoli, troverete la spiaggia di Rivabella. Questa spiaggia riparata dalla pineta, presenta diversi stabilimenti balneare se siete alla ricerca della massima comodità per la vostra vacanza. Il litorale sabbioso ha fondali bassi, ideali per chi non è molto abile nel nuoto.

3. Lido San Giovanni

La spiaggia del lido San Giovanni è caratterizzata da sabbia fine e dorata con un mare celeste. Le dune di sabbia ricoperte da una vegetazione grulla lasciano spazio a un ampio arenile con fondali bassi bagnato da acque cristalline.

4. Punta della Suina

Nella lista di spiagge più belle vicino a Gallipoli non poteva mancare Punta della Suina, un paradiso in terra. È considerata una delle spiagge più belle d’Italia grazie un paesaggio davvero meraviglioso. Si trova all’interno del Parco Naturale Regionale Isola Di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo, motivo per cui mantiene intatta la sua bellezza naturale evitando all’intervento massiccio dell’uomo. Restate qui fino a tardi per godere di un tramonto dai 1000 colori.

5. La Puritate

La spiaggia del centro storico di Gallipoli si chiama la Puritate. Questa distesa di sabbia dorata prende il nome dalla vicina chiesa della Madonna della Purità. Frequentata molto dai locali, è perfetta anche per un tuffo ristoratore dopo aver visitato il borgo con le sue stradine acciottolate.

6. Lido Conchiglie

La spiaggia di lido conchiglie è quella situata più a nord rispetto al centro di Gallipoli. Il litorale è formato principalmente da sabbia chiara alternata a grani più grossi levigati dalle onde del mare. È il luogo ideale se cercate relax; ci sono sia stabilimenti balneari sia spiaggia libera.

7. Punta Pizzo

L’elenco delle sette spiagge più belle di Gallipoli non poteva che chiudersi con Punta Pizzo, anch’essa facente parte assieme a Punta della Suina del Parco Naturale Regionale Isola Di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo. Rispetto alle spiagge incontrate in precedenza, questa è caratterizzata da scogli e rocce lambite da un mare azzurrissimo che si alternano a piccole distese di sabbia più fine. La spiaggia prende il suo nome dalla cinquecentesca Torre del Pizzo.