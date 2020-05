La Lega ringrazia: “Ottima gestione dell’emergenza da parte della giunta”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del gruppo consiliare Lega, attraverso il capogruppo Leonardo Tarantino che sostiene il sindaco Enrico Puricelli e la sua giunta.

Il gruppo consiliare Lega dice grazie alla Giunta e al Presidente del Consiglio Comunale. In questi mesi l’emergenza coronavirus ha stravolto le attività lavorative e le normali abitudini di tutti i cittadini. Sicuramente ha inciso anche sull’attività degli uffici comunali, del sindaco, degli assessori e del Presidente del Consiglio Comunale.

È stato necessario riorganizzare completamente le attività degli uffici, organizzare il lavoro da casa dei dipendenti, prevedere scelte straordinarie come le chiusure di parchi, cimiteri piattaforma ecologica, e poi la loro riapertura regolamentata. Ma anche riorganizzare le attività di assistenza alle persone, ai disabili, piuttosto che altre attività fondamentali come quelli della vigilanza urbana. Senza dimenticare i quasi 80.000 di buoni spesa distribuiti alle famiglie. Per fare tutto questo spesso si dovuto attivare delle videoconferenze in quanto le normali riunioni sono o erano vietate. Anche la comunicazione istituzionale ha attivato tutti i canali possibili per diffondere informazioni e sensibilizzare i cittadini a comportamenti idonei al periodo di emergenza. Un lavoro straordinario quindi per gli uffici comunali e i funzionari ma anche per il nostro sindaco, gli assessori e il Presidente del Consiglio Comunale. A loro ribadiamo un forte grazie perché in tutta questa situazione hanno deciso anche di ridursi lo stipendio per la durata del periodo emergenziale. Li ringraziamo perché non si sono mai fermati e l’attività amministrativa non ha subito contraccolpi; crediamo che siano state date risposte alla città rispetto alle nuove esigenze. Non solo! Vogliamo evidenziare che proprio in queste settimane l’amministrazione comunale ha ottenuto due contributi a fondo perso da regione Lombardia: 20.000 euro per l’acquisto di un automobile per la polizia locale; 5.400 euro per il raddoppio dei cosiddetti “ Orti Urbani”. Piccole somme, per carità, ma che dimostrano come anche in questi mesi ci sia stata massima attenzione alle opportunità che ci venivano offerte, nonostante emergenza.