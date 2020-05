La natura in chiaroscuro, tra luci e ombre da immortalare

Il Parco del Lura ha riaperto i suoi sentieri, ma solo per passeggiate in solitaria e attività sportive. Non è ancora il momento di tornare a esplorarne insieme la ricchezza, scoprendone dettagli e particolari e allora si rinnova, per la settima settimana consecutiva il contest “Fotografa la natura” promosso dal Centro per la biodiversità Parco Lura. Il tema questa volta sono “Luci e ombre della natura”.

Alla sensibilità di ciascun fotografo, adulto o bambino che sia, la libertà di interpretare in senso più cromatico o intimo il tema per cogliere, con la macchina fotografica o lo smartphone, i contrasti presenti nel giardino o sul balcone di casa.

Galleria fotografica volti in natura - sfida foto Parco Lura 4 di 22

Come già successo per microcosmi, colori, forme, volti (nella gallery qui sopra), geometrie e risvegli, le foto dovranno essere inviate entro il sabato 9 maggio a centrobiolura@koinecoopsociale.it.

Ogni domenica gli scatti saranno pubblicati sulla pagina facebook del Parco del Lura.

Ogni lunedì sarà lanciata una nuova sfida, per imparare a cogliere e scoprire, con tutti i partecipanti, dettagli sempre diversi della natura vicinissimo a noi in questo periodo in cui dobbiamo rimanere in casa.

La sfida è aperta a tutti, adulti e bambini, ed è possibile seguirla in contemporanea anche su Instagram con #aluraparcolura e naturalmente #iorestoacasa.