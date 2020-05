Le borse di studio arrivano via mail

Negli ultimi anni l’Amministrazione Biondi ha cercato di valorizzare al massimo la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli di Busto Garolfo, rendendola una vera e propria festa della scuola. In queste giornate, infatti, oltre a valorizzare i traguardi dei diplomati delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei laureati, si è celebrato il lavoro di tutto l’Istituto Tarra, attraverso le esibizioni artistiche di classi selezionate in rappresentanza di ogni plesso.

«Quest’anno – spiega l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Stefano Carnevali, non sarà possibile organizzare la giornata della ‘festa dell’istituto Tarra e degli studenti meritevoli’, ma l’emergenza CoVid non ci deve impedire di conferire il giusto riconoscimento ai migliori studenti di Busto Garolfo. L’Amministrazione comunale, così, con il fondamentale aiuto dell’ufficio Scuola e Sport del Comune, ha optato per una consegna via email dei premi: assieme alla pergamena celebrativa, gli studenti meritevoli di Busto Garolfo riceveranno una lettera di complimenti da parte dell’Amministrazione e un avviso di pagamento, che potrà essere riscosso presso la BCC di Busto Garolfo. Non è certo la grande festa a cui siamo ormai abituati, ma conferma la nostra volontà di sostenere le giovani eccellenze del territorio, anche in un momento difficile come quello corrente».

«Per quanto riguarda i laureati – completa il sindaco Susanna Biondi -, in accordo con i vertici di BCC, abbiamo deciso di aspettare qualche settimana: sono un gruppo meno numeroso rispetto ai diplomati delle due scuole secondarie e il loro traguardo rappresenta una ‘svolta’ significativa, verso l’età adulta. Speriamo, entro tempi ragionevoli, di poter organizzare una semplice cerimonia ‘dal vivo’, a cui – come abitualmente – vorremo far seguire il momento di incontro tra gli studenti laureati e i rappresentanti delle principali attività produttive di Busto Garolfo: una serata che riteniamo utile anche in ottica di inserimento lavorativo».

Gli studenti bustesi delle scuole secondarie, premiati per i risultati conseguiti nell’A.S. 2018/2019, sono 33: 28 hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con una media di 9 o 10; 5 hanno completato la secondaria di secondo grado con una valutazione di 85/100 o superiore. I Bustesi che, nel 2019, hanno conseguito la Laurea magistrale (con un voto di 99/110 o superiore), sono invece 16.