Masterplan dell’area stazione: parte il processo partecipativo per realizzarlo

È stato depositato in Comune il rapporto preliminare per il Masterplan delle aree del comparto Stazioni.

«Si tratta di un passo molto importante – Commenta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – perché ci permette di andare ancora più avanti nel percorso di riqualificazione delle aree degradate intorno alle Stazioni. In quella zona la trasformazione è già visibile con il cantiere attorno agli scali ferroviari veri e propri e, grazie a questa visione urbanistica, il beneficio si allargherà ancora».

Il Masterplan, infatti, è il progetto urbanistico che interessa le aree private intorno alla Zona Stazioni, già oggetto di riqualificazione da parte dell’Amministrazione comunale.

«Per il Masterplan del comparto Stazioni – le parole del consigliere comunale e presidente della Commissione Urbanistica Luca Paris – è previsto un percorso istituzionale e di partecipazione, con il coinvolgimento della Commissione già nella prima settimana del mese di giugno. In questo modo potremo da subito approfondire l’esame dei contenuti e delle proposte del Piano».

Il documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica si può consultare online, modalità scelta in considerazione dell’emergenza coronavirus e delle relative norme per il contrasto alla pandemia.

Per chi voglia consultarlo, il testo è pubblicato sul sito internet di Palazzo Estense, nello spazio Amministrazione trasparente > Pianificazione e Governo del Territorio > Masterplan delle aree del Comparto Stazioni.

Chiunque ne abbia interesse – associazioni ma anche singoli cittadini – può presentare suggerimenti e proposte; questi ultimi dovranno essere inviati via posta elettronica certificata all’indirizzo urbanistica@comune.varese.legalmail.it entro venerdì 19 giugno 2020.