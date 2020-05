È morto Antonio Terzaghi, uno dei fondatori di Sos Malnate

È morto a 68 anni Antonio Terzaghi, figura importante per la comunità malnatese.

Per anni la sua officina è stata un punto di riferimento in città, ma non solo. L’impegno di Terzaghi fu anche per il sociale: fu infatti uno dei fondatori nel 1982 della Sos Malnate, poi con il tempo diventata Onlus.

La stessa associazione malnatese lo ha ricordato: « In questo momento stiamo dando l’ultimo saluto ad un altro amico di SOS. Ci ha lasciato Antonio Terzaghi, uno dei fondatori della nostra associazione. Siamo immensamente riconoscenti e grati ad Antonio per aver contribuito alla nascita di SOS Malnate».

Ai suoi famigliari le nostre più sentite condoglianze.