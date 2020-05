Orino, nella baita messa a nuovo i ragazzi portano anche i libri

Se la montagna non va dai libri, sono i libri che vanno in montagna.

Galleria fotografica Nella baita messa a nuovo arrivano i libri 4 di 9

E ci arrivano non con le loro gambe bensì con un’azione ragionata e che per giunta proviene dalle nuove generazioni, non solo pronte a sobbarcarsi l’onere di mettere qualche “mattone“ di carta nello zaino per portarlo in quota dopo una mezzoretta di salita, ma anche a ripulire, presidiare, e persino programmare uno spazio pubblico.

A disposizione di tutti.

Succede a Orino, dove alle mani che hanno deturpato il sentiero che porta al Pian delle Noci se ne sono contrapposte altre che hanno rimesso tutto in ordine: vernice fresca sui letti a castello in legno di pino, il camino ripulito e i muri rinfrescati, la piccola cambusa ripristinata con qualcosa da mangiare e da bere, la porta risistemata. E fin qui sarebbe già un miracolo.

Ma poi sono arrivati anche i libri, portati dai ragazzi che hanno voluto dare un segnale di speranza e di grande apertura, magari con l’idea di trasformare questo luogo in posto di cultura e di riflessione, di poesia e spazio dove natura e lettere possano convivere.

La zona si presta a escursioni ma anche a piacevoli riflessioni immersi nel più profondo silenzio imposto dai rumori della natura ed è piuttosto vicino al paese.