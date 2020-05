Il Ponte del Sorriso lancia il progetto “Una mascherina per amica”

“Una mascherina per amica” è il titolo del progetto che Il Ponte del Sorriso ha pensato per invogliare i bambini a indossare la mascherina protettiva.

Parte dal presupposto che far portare a un bambino una mascherina sul volto, magari anche per un tempo che a lui sembra lunghissimo, crea delle difficoltà.

Questo non significa che i bambini non siano in grado di comprendere la situazione, anzi, ma che occorra trovare una modalità simpatica e giocosa, per rendere collaborativo e partecipe il piccolo. Anche perché non si tratta di doverlo convincere per una sola volta, ma di dover far entrare la mascherina nella sua vita, almeno fino alla scomparsa del virus.

Se il bimbo l’accetterà come un oggetto personale e famigliare, di sua esclusiva proprietà, da lui scelto, sarà più facile ed automatico per lui usarla in ogni momento in cui serve.

Il Ponte del Sorriso ha quindi ideato delle cover in puro cotone per mascherine chirurgiche o altri filtri certificati. Realizzate in collaborazione con la sarta Maria Di Nuzzo, sono confezionate con i personaggi più amati dai bambini, da quelli di Walt Disney ai Supereroi. Il bambino potrà trasformarsi con la fantasia nel suo personaggio preferito e la mascherina diventa parte del gioco. Cenerentola, Ariel e tutte le altre principesse, Tom e Jerry, Topolino, Batman, Superman e tanti altri sono, infatti, i protagonisti delle cover.

Sarà utilizzata in ospedale nei reparti pediatrici, ma anche negli ambulatori durante le visite mediche, sia nell’ASST Settelaghi che nell’ASST Valleolona. La produzione è già avviata e la settimana prossima Il Ponte del Sorriso potrà donare le prime mascherine, anche grazie alla Pro Loco di Varese, all’ASD Bidone di Casciago e al Gruppo Musicale Fumetti Furbetti di Varese che hanno deciso di finanziare il progetto.

Anche in tempi difficili, Il Ponte del Sorriso non interrompe mai l’attività a favore dei bambini ammalati.

Chi vuole donare un sorriso ai bambini in ospedale può farlo con il 5xmille, che non costa nulla. Basta indicare il C.F. 95069810125