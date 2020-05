NOTIZIARIO UISP del 27 maggio 2020

NAZIONALE – Pubblicate le linee-guida per l’attività sportiva di base

Giovedì 21 maggio, Uisp Nazionale ha pubblicato il Protocollo applicativo (predisposto in coerenza con quanto stabilito dal DPCM 17 maggio 2020, dalle “Linee-Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicate il 20 maggio 2020 ad integrazione delle misure già predisposte dallo stesso Ufficio in data 3 maggio 2020) che fornisce le indicazioni generali e le azioni necessarie a consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Le disposizioni devono essere applicate da tutti i Comitati e le affiliate Uisp che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi e/o attività sportiva, o ne hanno la responsabilità. Misure che costituiscono il quadro di riferimento anche per le indicazioni fornite in materia a livello regionale.

«Il protocollo applicativo è il punto finale di un costante impegno – spiega Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – che ci ha visto protagonisti di una serie di interventi in tutte le varie fasi dell’emergenza, per chiedere indicazioni e norme coerenti nel rapporto con le diverse autorità di governo e del sistema sportivo. È il frutto della nostra responsabilità sociale nei confronti dei tesserati e delle realtà associative, che tiene insieme il diritto alla pratica sportiva e motoria nella ripartenza ed il diritto alla salute e alla sicurezza di tutti».

Per tutte le asd e società affiliate Uisp Varese, il protocollo è a disposizione sul sito nazionale. Per chiarimenti o informazioni, l’ufficio del Comitato Territoriale in via Lombardi a Varese è aperto e risponde al numero 0332-813001.

NAZIONALE – Gare e manifestazioni sospese fino al 31 agosto

«Le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Nazionali Uisp di tutte le discipline sportive sono sospese fino al prossimo 31 agosto – lo ha annunciato Vincenzo Manco, presidente nazionale Uisp – riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Uisp Regionali e Territoriali, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid19, sarà cura dei Comitati Regionali e Territoriali fare le opportune valutazioni. Non appena le condizioni sanitarie lo consentiranno – prosegue Manco – si darà vita, insieme ai Settori di Attività nazionali, a possibili proposte che vedano il coinvolgimento delle diverse realtà Regionali/Territoriali, trovando forme di svolgimento che possano offrire comunque una dimensione nazionale. Per quanto attiene alle attività sportive, motorie, didattiche e di allenamento è necessario, ovviamente, attenersi alle disposizioni delle Autorità competenti».

Il presidente nazionale Uisp ha anche ringraziato i dirigenti Uisp regionali, territoriali e di Sda per il «costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i soci Uisp di tutto il territorio».

INTERNAZIONALE – Move Week 2020: l’Europa si muove insieme

MoveWeek, la più grande manifestazione internazionale per il movimento e la salute promossa da Isca-International Sport and Culture Association in tutta Europa è giunta quest’anno alla nona edizione, e si sta svolgendo come previsto tra il 25 e il 31 maggio, su vari canali on line, attraverso la pubblicazione di video tutorial e dirette durante tutta la settimana. Tre lezioni al giorno in diretta, alle 8 alle 11, e alle 19: al mattino attività a basso impatto, risveglio muscolare e per anziani. All’ora di pranzo sono previste attività ad alto impatto con tanta musica, e alla sera attività di rilassamento o per bambini.

L’emergenza sanitaria ci ha spinti a modificare le nostre abitudini, attività motoria compresa. Lo sa bene Uisp che, prima con la campagna “La palestra è la nostra casa” e adesso con “Futuri movimenti”, sta accompagnando le persone attraverso questi cambiamenti. Dalla sua istituzione, Move Week ha coinvolto quattro milioni di europei. Lo scorso anno l’Italia ha organizzato centinaia di eventi in 80 città, ed è risultata al primo posto in Europa per eventi organizzati e numero di partecipanti. Per il programma completo cliccate QUI, sul sito ufficiale.