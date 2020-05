Ragazzi all’aria aperta. “Facciamoli pedalare. E in sicurezza”

«A ciascuno il suo ruolo». Fiab Ciclocittà Varese chiede ad ognuno di fare la propria parte per assicurare una ripartenza più sana e attenta all’ambiente, in bicicletta. Un appello che parte dai più giovani, per cui la bici diventa anche occasione di scoperta del mondo e indipendenza.

«Bambini e i ragazzi hanno subito per oltre due mesi il confinamento (o lockdown), e lo hanno fatto generalmente con disciplina.

Le scuole purtroppo sono ancora chiuse, ma da qualche giorno è bello rivederli in giro, da soli o in piccoli gruppi i ragazzi, con la famiglia i bambini; tornati ad animare le piazze, le ciclabili, i parchi, i lungolago del nostro bel territorio» scrive la sezione di Varese della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta.

«È vero che noi adulti – genitori, insegnanti, educatori delle società sportive – abbiamo certato di fare del nostro meglio per rendere loro sopportabile il confinamento. Ma siamo ancora in debito: di dare loro libertà e possibilità di gioco ed incontro, ora che si può tornare all’aperto con la dovuta prudenza. Dobbiamo fare di più, ora e in prospettiva: a settembre riapriranno le scuole. La bici è un ottimo strumento per l’attività motoria e la socializzazione con distanza interpersonale, ora che gli sport di squadra sono purtroppo ancora fermi e assenti le ore di motoria a scuola, poche da sempre ma da sempre importanti e, almeno da alcuni studenti, anche molto desiderate. In una progressione basata sull’età e sulla capacità i ragazzi devono poter esplorare liberamente il territorio urbano ed extra. I guadagni per loro saranno: fiducia in se stessi, acquisizione di autonomia e responsabilità personale, quella responsabilità da utilizzare al posto della paura di essere beccati dalle Forze dell’Ordine a fare qualcosa che qualche DPCM o qualche ordinanza vieta e sanziona».

«A ciascuno il suo ruolo: ai Genitori spetta comprare la bici, magari nel negozio di quartiere che ti può garantire la manutenzione che invece non può fare il supermercato; e spetta anche dare buoni consigli. Agli Amministratori responsabili della viabilità spetta di rendere sicure le strade e meno assediate dalle auto, ridurre la velocità dei veicoli a motore: parliamo di zone 30 (o anche meno) prima ancora che di ciclabili ! Alla Scuola, a settembre, dovrebbe spettare il compito di valorizzare l’attività motoria e i percorsi casa-scuola a piedi e in bici; e anche il compito di insegnare a tutti, ma proprio tutti, la capacità di guidare una bici, abilità motoria di base che a qualcuno meno fortunato talvolta è preclusa. Come Fiab Varese Ciclocittà abbiamo per anni organizzato Bimbimbici e la Pedalata delle Scuole Medie di Varese e abbiamo una idea di massima di come è e di come dovrebbe essere il rapporto bambini-bicicletta-città.

«Da alcuni economisti si sente ripetere il mantra “non sprechiamo questa crisi, cogliamo l’occasione per innovare”. Prendiamo in prestito questa esortazione per dire: “non sprechiamo questa crisi, acceleriamo il cambiamento in meglio delle nostre città in modo condividere lo spazio pubblico tra soggetti diversi restituendo la dovuta priorità ai più giovani».