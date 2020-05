Riparte il mercato comunale, ecco tutte le informazioni

Il sindaco di Cardano al Campo Maurizio Colombo ha ufficialmente disposto la riapertura del mercato scoperto settimanale. Sabato nove maggio, dalle ore 9 alle 12:30, nello spiazzo tra via Mazzini e via Francesco d’Assisi torneranno solamente i 21 posteggi assegnati alla vendita di generi alimentari. Ma con alcune limitazioni.

I posteggi individuati infatti potranno essere utilizzati dai rispettivi concessionari, e in caso di posteggi liberi gli stessi potranno essere assegnati a eventuali spuntisti del settore alimentare secondo la graduatoria vigente. Il perimetro esterno dell’area di mercato sarà delimitato da transenne o da nastro bicolore, al fine che sia ben comprensibile ai cittadini il percorso da seguire, con il varco di accesso differente rispetto al varco di uscita.

L’accesso all’area di mercato è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani. Bisognerà rispettare le regole di distanziamento sociale di almeno un metro e del divieto di assembramenti, e naturalmente anche l’obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti. Tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori del mercato (non potranno essere più di due per ogni posteggio) sarà obbligatorio il distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione prevista dall’articolo 4 del decreto legge del 19/2020, che prevede «la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000».