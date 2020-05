I ristoratori del Sacro Monte raccontano la loro quarantena

Ci sono quelli che hanno festeggiato per la prima volta nella loro vita il primo maggio a casa, e quelli che hanno organizzato le cene tra amici spedendo lo stesso cibo d’asporto nelle case di tutti i coinvolti. Quelli che hanno ospitato quarantenati e quelli che si sono ritrovati, per la prima volta in 30 anni, a cucinare per tre persone, invece che per 50.

Tutti si sono ritrovati concordi, invece, nel decidere quale potesse essere il protagonista e la mascotte del loro nuovo gruppo, “Le tavole del gusto”: un cinghiale. Perchè da quando la natura si è ripresa il Borgo, da due mesi silenzioso, è lui il protagonista dei dintorni.

I ristoratori del sacro Monte, ieri sera, si sono raccontati: hanno raccontato una quarantena straordinaria per tutti ma ancor più per loro, che nel piccolo paradiso varesino ci lavorano e quasi sempre ci abitano, e hanno avuto due mesi di straordinario silenzio, in una stagione in cui i battenti dei locali si riaprono, o si rianimano dopo l’inverno.

GUARDA IL VIDEO

Cosi, c’è chi ne ha approfittato per rinnovare il locale come stava pensando da anni, chi ha riscoperto la vita con i figli, chi ha ritrovato il piacere di leggere. Tutti però con un’idea in testa: ripartire.

Una cosa che ricomincerà il 18 maggio, per chi si attrezzerà per il take away, o il primo giugno, con l’apertura, in sicurezza, dei locali. Con molte idee in testa, un gruppo facebook “di servizio” a disposizione degli appassionati del Sacro Monte e degli utenti per poter dare informazioni “di prima mano” e una simpatica e antica idea adattata al borgo: un piatto del “buon ricordo” per chi sperimenta tutti i locali dei ristoratori del sacro Monte.

Intanto, le dirette facebook dal gruppo “Sacro Monte e Campo dei Fiori RiparTiAmo ”: ogni giorno alle 17.