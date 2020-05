Sabato 9 maggio le selezioni per i corsi Its Red Accademy

ITS Red Academy è innovazione, anche per quanto riguarda i test di accesso ai corsi di alta formazione post diploma. Il primo appuntamento è in programma sabato 9 maggio per i corsi di Construction Manager ed Energy Manager di Varese e la prova di selezione si terrà on line.

ITS Red forma super tecnici nel settore della Bioedilizia, del Risparmio energetico, del Marketing per il made in Italy, della Green economy e delle Nanotecnologie.

I corsi ITS Red prevedono un biennio di alta formazione post diploma con 1200 ore di lezione in classe e 800 di stage da realizzare in aziende leader del settore. In più, gli insegnanti sono per metà docenti e per metà professionisti che già lavorano nel settore. Una formula che garantisce che oltre l’80% degli studenti ITS Red siano occupati a un anno dal diploma.

A partire dalle 15 di sabato, i candidati, dallo schermo del pc di casa, saranno chiamati ad affrontare alcuni test attitudinali, che hanno lo scopo di conoscere le predisposizioni e i talenti degli studenti, utili per affrontare il corso scelto. L’obiettivo non è tanto quello di una mera misurazione “oggettiva” delle attitudini, quanto piuttosto quello poter contare su conoscenze utili nel corso del colloquio individuale, che si terrà nei giorni successivi, per orientare i candidati ed aiutarli a fare la scelta giusta.

«Quello che noi cerchiamo – spiega Pierangelo Reguzzoni, coordinatore ITS Red Varese – sono partecipanti attivi e motivati ad affrontare il biennio di studi e lo stage aziendale, che permetterà ai nostri studenti di entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale».

Assicurarsi un posto alle selezioni, è molto semplice: agli studenti interessati basta inviare una email a segreteria.varese@itsred.it per ricevere il link utile per collegarsi all’evento, che si svolgerà utilizzando Google Meet.