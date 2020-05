Raccontaci il tuo vissuto nelle giornate della pandemia. Puoi farlo qui.

Finora abbiamo pubblicato diversi contributi di tante persone.

Di seguito la storia di Daniela.

Non ho più visto mio marito ricoverato non per COVID19 e morto senza un saluto e senza sapere dov’era. Nessuno sapeva dirmi in che reparto era. Senza un degno funerale.

Tutti preoccupati per il virus incuranti delle altre patologie.

Una famiglia distrutta

Daniela Gaspero, Rho