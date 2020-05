Tanti auguri nonna Luigia!

105 anni è un traguardo notevole e in un momento come questo, ancora di più. Nonna Luigia festeggia oggi il suo compleanno e i suoi famigliari le hanno dedicato un lungo video che raccoglie gli auguri di tutti quanti, compresi i sindaci di Besozzo e Monvalle. Auguri nonna Luigia anche dalla redazione di Varesenews!

Luigia Nigri è nata a Cadorago in provincia di Como il 1 maggio del 1915, il suo papà Ugo Nigri era direttore di cartiera, la sua mamma era una sarta. È nata in tempo di guerra! Da piccola era una bambina minuta con i capelli neri e lisci, di carattere allegro e socievole. All’età di 15 anni si è trasferita con la famiglia in provincia di Varese perché suo papà era diventato il direttore della Cartiera di Besozzo.

A 23 anni si è sposata con mio nonno bis Alfonso Brusa originario di Brebbia e proprietario della Manifattura Brebbiese. Nonna Luigia è una persona onesta, lo è sempre stata, ama la lettura il ricamo, amava viaggiare e la sua grande passione erano il teatro e l’opera lirica. Non ha mai lavorato fino a quando è rimasta vedova a soli 40 anni con due figli piccoli da crescere, mia nonna Nini e lo Zio PierUgo, così ha dovuto darsi da fare trovando lavoro presso il Setificio Werli a Besozzo. Ha una grande forza e tanta volontà, è stimata e amata da tutti quelli che la conoscono. A 90 anni ha ricevuto la medaglia come partecipante più anziana della corsa di Sant’Anna, di ben otto chilometri a piedi per le strade di Besozzo.

Ecco la mia SUPER Nonna BIS , ha vissuto due guerre, ha visto nascere la Repubblica Italiana e quindi ha visto ben nove Presidenti fino ad oggi. Ha vissuto anche l’elezione di nove Papi ed anche il primo uomo sulla luna. Oggi compie 105 anni, vive con noi a Monvalle dalla nonna Nini e so di essere molto fortunato perché con me gioca ancora a dama e a ruba mazzetto, anche se imbroglia per vincere e io faccio finta di niente!

A Monvalle è diventata un po la nonna di tutta la nostra Via la Monte Nero, ma anche di tutti i monvallesi.

Buon Compleanno Nonnina

Il tuo ultimo pronipote Manuel Zanardi (12 anni)

1 maggio 2020