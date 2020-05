Un incidente stradale blocca il traffico mattino del centro di Arcisate

Un incidente stradale lungo la via principale di Arcisate ha provocato non pochi problemi alla circolazione stradale nella prima mattina di sabato 9 maggio.

L’impatto è avvenuto intorno alle 9 in via Foscarini e ha coinvolto un uomo di 49 anni soccorso dal personale della croce rossa di Varese, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Dopo il lavoro dei soccorritori i rilievi si sono protratti per qualche tempo prima di riaprire la strada al traffico regolare.