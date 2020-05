Venerdì sciopero del settore di igiene ambientale: possibili disagi

Venerdì 22 maggio 2020 avrà luogo lo sciopero nazionale dei settori di Igiene Ambientale proclamato da USB Lavoro Privato per le ultime due ore del turno di lavoro.

Agesp perciò segnala che potranno verificarsi disagi nell’ambito dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia stradale.

la società si attiverà per assicurare all’utenza i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge 146/90: Per informazioni si può chiamare il Servizio Clienti Igiene Ambientale al numero 800 439 040.