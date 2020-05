Volandia, ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni

Promozione speciale a Volandia, il museo del volo che ha riaperto al pubblico dopo la chiusura forzata dovuta alla diffusione del Coronavirus. La promozione è dedicata ai più piccoli: ingresso gratuito fino al 15 giugno per i bambini che hanno meno di 12 anni.

«Vogliamo che i bambini tornino a riempire Volandia con le loro grida di gioia, vogliamo vederli giocare in sicurezza all’interno dei nostri ampi spazi all’aperto e abbiamo quindi deciso che fino al 15 giugno 2020 i bambini potranno entrare al museo gratuitamente e potranno utilizzare la nostra area gioco esterna – spiegano dalla direzione del Museo -. Per fare questo abbiamo messo in atto alcune misure di prevenzione e contingentamento degli accessi che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, consentano ai più giovani di poter giocare all’aperto con altri bambini. L’area, controllata dal nostro personale e dai nostri volontari e periodicamente igienizzata, può accogliere contemporaneamente fino a 15 bambini con accompagnatori mentre l’accesso ai vari giochi può avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Per l’occasione abbiamo posizionato nell’area esterna il nostro gonfiabile a forma di aereo, per aumentare il divertimento all’aria aperta».

Gli orari e le indicazioni per poter accedere a Volandia

– Il museo è aperto dalle 10.00 alle 18.00 nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 10.00 alle 18.30 il sabato, la domenica e nei giorni festivi;

– L’ingresso è consentito solo ai visitatori che indossano la mascherina o altro adeguato strumento di protezione delle vie aeree;

– All’ingresso del museo verrà misurata la temperatura dei visitatori con un termoscanner, qualora la stessa sia superiore a 37,5° il visitatore non potrà accedere al museo;

– L’accesso all’interno del museo è contingentato ad un massimo di 700 persone contemporaneamente presenti per garantire uno spazio minimo di 25mq per visitatore;

– I visitatori sono tenuti a rispettare sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro e devono evitare di creare assembramenti;

– Raccomandiamo vivamente, prima di recarsi al museo, di chiamare il numero 0331 230007 per verificare il livello di affollamento del sito e prenotare l’ingresso.

– Per prenotare la visita scrivere a booking@volandia.it;

– I biglietti del museo sono preacquistabili cliccando su questo link;

– All’interno del museo vanno privilegiate le forme di pagamento elettronico;

– All’interno del bookshop e nell’area simulatori di volo è obbligatorio l’uso di guanti monouso, presenti in loco;

– Raccomandiamo l’uso dei dispenser di liquido igienizzante presenti nel museo e dei detergenti presenti nei servizi per il lavaggio frequente delle mani;

– Raccomandiamo di prestare la massima attenzione a tutti gli avvisi presenti all’interno del museo e del parco.