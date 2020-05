Se vuoi la comunione devi tenere le braccia ben tese

L’oratorio San Luigi di Somma Lombardo per far capire ai fedeli quali devono essere le regole da rispettare durante lo svolgimento della messa da lunedì in poi, ha postato sulla pagina Facebook un video realizzato dall’oratorio di Rovato, un paese in provincia di Brescia.

Il video indica tutti i comportamenti corretti, segnati con un’energica spunta verde, e quelli scorretti spuntati con un segno rosso, ulteriormente sottolineato da un suono tipico dell’emergenza. Qualche esempio: non ci si scambierà il segno della pace, basterà solo uno sguardo, si riceverà la comunione nelle mani ma stando ben attenti a tenere ben tese le braccia per garantire la distanza di sicurezza con il prete. E ancora, in caso di pioggia l’ombrello si porta con sè al posto e non lo si lascia in una rastrelliera per recuperarlo in un secondo momento. Le offerte si faranno all’uscita in una cassetta lasciata su una sedia, ci si siederà rispettando le indicazioni di distanza predisposte su panche e sedie.

Insomma, un tutor esaustivo che lascia poco spazio a interpretazioni.

E che Dio ce la mandi buona.