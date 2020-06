A Laveno Mombello la spesa solidale riempie 450 sacchetti

Una grande macchina della solidarietà è quella che è stata messa in moto durante l’emergenza Coronavirus. Associazioni, istituzioni e cittadini sono scesi in campo con tutti i mezzi a disposizione per aiutare i più deboli, gli anziani e le famiglie in difficoltà.

Nei mesi dell’emergenza infatti, sono aumentate le persone che si sono trovati in difficoltà economica e si sono rivolti alle amministrazioni comunali e agli enti del territorio per ricevere aiuto. Dall’altra parte hanno trovato una grande risposta, tanto che la Protezione Civile spiega di aver distribuito 450 spese nel solo comune di Laveno Mombello.

I volontari della Protezione Civile di Laveno Mombello e Sangiano hanno consegnato sacchetti della spesa con olio, pasta, pelati, sale, zucchero, farina ed altri alimentari raccolti grazie alle donazioni dei cittadini tramite i carrelli della “Spesa solidale” che si trovava nei supermercati del comune, tra cui il punto vendita di Tigros. Altri alimenti sono stati invece consegnati direttamente alla sede della Protezione Civile.

Un lavoro messo in atto insieme ai Servizi Sociali che, in diverse occasioni, hanno segnalato situazioni di povertà prima poco conosciute, anche per la grande dignità delle persone in difficoltà. In diverse occasioni infatti, i novanta volontari hanno raccontato di essersi commossi per le situazioni di difficoltà che hanno incontrato. Dove un piatto di pasta fa davvero la differenza.