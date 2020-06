A Sesto ritorna “Un Fiume tra Arti e Sapori” per battere un colpo al lock-down

Ritorna a Sesto Calende “Un Fiume tra Arti e Sapori”, l’amato mercatino all’insegna di artigianato e delle tradizioni locali, organizzato dal sodalizio che lega la Pro Loco, il locale Gruppo Commercianti&Artigiani e ConfCommercio Gallarate Malpensa e patrocinato dall’Amministrazione Comunale

Dopo una prima giornata a febbraio, l’appuntamento è per sabato 20 giugno nella nuova “location” dell’Alzaia Mattea dove, proprio per garantire il distanziamento sociale, i caratteristici gazebo bianchi, ordinati e schierati in sicurezza, “batteranno un colpo al lock-down” sulle rive del Ticino.

A partire dalle 9 fino alle 19:30 il mercatino dedicato alle eccellenze del territorio, che già aveva impressionato e presenziato a diverse date, riparte dunque dopo il forzato blocco imposto dalla quarantena ancora una volta grazie alla gestione di Daniela Marantelli.

«Lungo la romantica passeggiata – spiegano gli organizzatori – troveranno spazio gli appassionati della tradizione, della manualità, del bello, dell’originale e del buon gusto in un piacevole incontro con le eccellenze enogastronomiche ed artigianato del territorio».