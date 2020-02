Torna “Un fiume tra arti e sapori”

Sabato 15 febbraio, ritorna a Sesto Calende “Un fiume tra arti e sapori”, mercatino all’insegna della tradizione, dell’artigianato e del buon gusto locale.

Patrocinato dall’amministrazione comunale, l’appuntamento sarà un’occasione di incontro tra le eccellenze sestesi e del basso Verbano, con l’obiettivo, come già accaduto l’anno scorso, di poter replicare l’iniziativa ogni terzo sabato del mese.

Grazie agli sforzi congiunti di Pro Loco, Gruppo Commercianti e Artigiani e ConfCommercio Gallarate e Malpensa, le piazze Garibaldi e De Cristoforis si trasformeranno dunque in vere e proprie “isole pedonali” ospitando così l’ampio mercatino che sarà gestito da Daniela Martelli.

Le miti temperature e i primi weekend di sole saranno inoltre momenti di festa non solo per curiosi e appassionati ma anche per i più piccoli che potranno invece cimentarsi nei “Giochi di una volta”. Per loro Merilla ha preparato infatti diverse attività attraverso le quali potranno scoprire il fascino di giochi e giocattoli in legno e testare così le proprie capacità manuali.