Bisuschio: si torna a teatro con “La fabbrica dei baci”

E finalmente si torna a teatro in Valceresio.

A rompere il ghiaccio è Andrea Gosetti, della compagnia Intrecci teatrali, che questa sera torna al teatro San Giorgio di Bisuschio con lo spettacolo “La Fabbrica dei baci“, tratto dall’omonimo libro di Nicola Brunialti.

«Dopo questo lockdown, cerchiamo di riprendere le attività – dice Gosetti – In questo periodo lo spettacolo è arrivato finalista ad un premio nazionale aggiudicandosi un bel quarto posto, ora vedrà di nuovo il palco in due festival nazionali molto importanti, uno a Vimercate e uno a Porto Sant’Elpidio. Sono tanti mesi che non lavoriamo e vorremmo giungere a questi appuntamenti preparati. Così abbiamo pensato di fare tre repliche, ovviamente mantenendo il distanziamento».

Il primo appuntamento è per questa sera, lunedì 29 giugno, alle 20.45 al Cine Teatro San Giorgio di Bisuschio.

Per il distanziamento e norme sulla sicurezza, lo spettacolo è solo su invito.