Busto Arsizio Aiuta: salta il torneo di beach volley solidale

In moltissimi avevano già scritto a Busto Arsizio Aiuta per aderire all’iniziativa del 4 luglio: il torneo di beach volley di beneficienza. Si sarebbe dovuto svolgere al centro Idea Village (Olgiate Olona) per una buona causa; continuare a sostenere le famiglie meno abbienti di Busto. Purtroppo, però, a causa delle nuove disposizioni sugli sport di squadra amatoriali, i giovani volontari del Busto Arsizio Aiuta sono stati costretti ad annullare l’evento.